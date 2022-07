Vier schließen die Pöttmeser Mittelschule mit einer Eins ab

21 Schülerinnen und Schüler machen ihren qualifizierenden Abschluss an der Pöttmeser Mittelschule. Fast alle wissen, wie es für sie weitergeht.

Für 21 junge Leute ist ihre Schulzeit an der Pöttmeser Mittelschule nun zu Ende. Am Freitagabend wurden die Neuntklässler und Neuntklässlerinnen mit einer Abschlussfeier feierlich verabschiedet.

Pöttmes' Zweiter Bürgermeister Manfred Graser sagte an die Absolventinnen und Absolventen gewandt: "Die Schulausbildung ist definitiv der Wissensgrundstein für alles Weitere in eurem Leben, denn in der Schule lernt man auch einen großen Teil der Sozialkompetenz fürs Leben." Auch für ihn war es ein ganz besonderer Tag, denn wie er verriet, hat er selbst vor 40 Jahren an der damaligen Volksschule Pöttmes seinen Abschluss gemacht.

Fast alle beginnen eine Ausbildung oder gehen weiter zur Schule

Ein besonderer Abend war es aber vor allem für die 21 Absolventinnen und Absolventen. Vier Schülerinnen und Schüler haben bei Ihrem qualifizierenden Abschluss eine Eins vor dem Komma stehen und fast alle beginnen im September eine Ausbildung oder gehen auf eine weiterführende Schule.

Auch Schulleiterin Ursula Werner, Elternbeiratsvorsitzender Stefan Heier sowie die Klassenelternsprecherinnen Rosie Mayr und Christine Riepold gratulierten den Neuntklässlerinnen und Neuntklässlern.

Pöttmeser Mittelschüler bekommen Rückblick auf die "Achterbahnfahrt"

Anschließend beglückwünschte Klassenlehrerin Ingrid Hartel "ihre" 9a und verglich das vergangene Schuljahr mit einem Achterbahnfahrwerk. "Nun seid ihr dran, den Startknopf zu drücken", gab sie den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg. In einem Fotofilm blickten alle noch einmal gemeinsam auf das vergangene Schuljahr zurück. (AZ)