Vierter Investor will Windräder im Ebenrieder Forst bauen

Plus Bei einer Bürgerversammlung in Pöttmes informiert Bürgermeister Mirko Ketz über die Windkraft-Pläne im Ebenrieder Forst. Dabei hat er eine Neuigkeit zu verkünden.

Im Ebenrieder Forst im Markt Pöttmes werden die Pläne für den Bau von Windrädern konkreter. Drei Investoren hatten sich im Januar im Marktgemeinderat vorgestellt (wir berichteten). Am Donnerstag informierten nun Bürgermeister Mirko Ketz und Fachbereichsleiter Stefan Wolf bei einer Bürgerversammlung im Pöttmeser Rathaus über den aktuellen Stand. Dabei wurde bekannt: Es gibt einen vierten potenziellen Investor.