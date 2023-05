Nach Kritik in Mering: Volksfest-Veranstalter in Pöttmes stärkt Festwirt den Rücken

Bei der Bierprobe vor dem Pöttmeser Volksfest geht der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins auf die Kritik am Festwirt nach dem Meringer Volksfest ein.

Die Brauerei Kühbach liefert auch in diesem Jahr das Bier für das Pöttmeser Volksfest. Eine Kostprobe boten Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz und sein Sohn Cedric am Mittwochabend im Vorfeld an. Die geladenen Gäste, darunter Franziskus Freiherr von Gumppenberg und seine Frau Katharina, Clemens und Nikolaus von Gumppenberg sowie Pfarrer Thomas Rein, verköstigten den kühlen Gerstensaft.

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Pöttmes hatte zur Bierprobe ins Rathaus geladen. Der Verein richtet auch in diesem Jahr das Volksfest aus. Dabei bot der Saal im Rathaus als Sudhaus der damaligen Pöttmeser Brauerei eine ehrwürdige Kulisse.

Hans Liebhart: Volksfest mit Holger Regler in Gaimersheim lief einwandfrei

Der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, Hans Liebhart, stellte den neuen Festwirt, Holger Regler aus Eichstätt, vor. Er betonte, dass er trotz der kritischen Stimmen nach dem Volksfest in Mering sicher sei, dass Regler für ein schönes Volksfest in Pöttmes sorgen werde. Die Kritik von Festbesucherinnen und -besuchern in Mering hatte sich unter anderem an zu wenig Personal und teils langen Wartezeiten im Zelt entzündet. Auch Merings Bürgermeister Florian Mayer und Brauereichef von Beck-Peccoz kündigten nach dem Volksfest in Mering Gesprächsbedarf an.

Liebhart erzählte, er sei extra zum Volksfest nach Gaimersheim gefahren, bei dem Regler ebenfalls als Festwirt fungierte, um den Ablauf selbst beurteilen zu können. Liebhart fasste zusammen: „Das ist alles einwandfrei gelaufen. So wie es sein sollte.“ Er bedankte sich beim Brauereichef, der den Kontakt hergestellt hatte, nachdem sich die Pöttmeser nach einigen Querelen von der bisherigen Festwirtin Michaela Kemper getrennt hatten.

Pöttmeser Volksfest findet vom 7. bis 11. Juni statt

Zudem forderte Liebhart die Anwesenden in seiner humorvollen Rede auf, das Bier sehr genau nach Farbe, Geschmack und Verträglichkeit zu prüfen. Schließlich sei es wichtig zu wissen, wie viel man trinken könne, ohne dabei Verständigungsschwierigkeiten zu bekommen. Umberto von Beck-Peccoz machte darauf aufmerksam, dass sein Festbier stark in der Tradition verankert und natürlich etwas stärker sei: „Rechnerisch sieht das dann so aus, dass Sie halt statt neun nur acht Maß trinken können“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

Selbstverständlich hatten die Anwesenden keinerlei Beanstandungen. Die Verantwortlichen freuen sich nun auf ein hoffentlich erfolgreiches und entspanntes Volksfest in Pöttmes. Das Fest steigt vom Mittwoch, 7. Juni, bis Sonntag, 11. Juni.