Vom Griff bis zur Fußraste: In Pöttmes entstehen Teile für Harleys

Plus Seit zwei Jahren produziert die Müller Motorcycle AG in Pöttmes Zubehör unter anderem für Harley-Davidson-Motorräder. Jetzt wird das Eröffnungsfest nachgeholt.

Die Müller Motorcycle AG gibt es zwar schon seit über 40 Jahren, in Pöttmes allerdings erst seit zwei Jahren. Im September 2020 bezog das Unternehmen dort ihr neues Firmengebäude. Die Eröffnungsfeier musste damals allerdings wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Das wird nun am Freitag, 16. September, und Samstag, 17. September, nachgeholt.