Vom Schießstand gibt's die Live-Übertragung ins Schützen-Stüberl

Plus Die Königlich Privilegierten Feuerschützen Pöttmes setzen auf Tradition. Trotzdem sind sie modern. Das zeigen die jüngsten Erneuerungen.

Die Königlich Privilegierten Feuerschützen in Pöttmes haben aufgerüstet. Nicht nur die Schießstände wurden auf den neuesten Stand gebracht, auch das Stüberl erstrahlt in frischem Glanz.

Gegründet 1578, sind Königlich Privilegierten Feuerschützen einer der ältesten Vereine in Pöttmes.

Der 1578 gegründete Verein kann bereits auf 445 Jahre Geschichte zurückblicken und ist somit einer der ältesten Schützenvereine im Gemeindegebiet Pöttmes. Von den über 70 Mitgliedern sind 14 in drei Mannschaften aktiv. Hinzu kommen noch 13 Böllerschützen, die einzigen im Raum Pöttmes. Sogar einige Bogenschützen, die ihren Bogenstand in der Nähe des Ortsteils Gundelsdorf haben, kann der Verein vorweisen.