Von Kässpatzen bis Maniok: Große Auswahl beim Foodtruck-Festival

Immer wieder gut: Kartoffelspiralen. Auch die gab es beim dritten Foodtruck-Festival in Pöttmes.

Plus Beim dritten Foodtruckfestival in Pöttmes ist an den Pfingsttagen einiges geboten – von süß bis deftig. Auch drumherum ist für Unterhaltung gesorgt.

Von Inge von Wenczowski

Zwei Tage lang konnte beim nunmehr dritten Foodtruck-Festival in Pöttmes ausgiebig geschlemmt werden. Glücklicherweise hielt das Wetter und so stand dem Vergnügen nichts im Weg. Einige waren offensichtlich besonders hungrig und strömten schon vor der offiziellen Eröffnung der Veranstaltung am Pfingstsonntag um 17 Uhr auf den Marktplatz.

Kulinarisch war für jeden und jede etwas dabei. Burger mit und ohne Fleisch, Kässpatzen mit g'rupfter Sau oder Gerichte mit Maniokwurzel standen unter anderem zum Probieren bereit. Alles hausgemacht und überwiegend in Bio-Qualität. Leckermäuler ließen sich gerne einen Crêpe oder eine Icecream-Roll schmecken – alles frisch vor Ort zubereitet. Die Kleinsten konnten sich eine fantasievolle Bemalung beim Kinderschminken machen lassen, oder eine Runde mit dem Karussell drehen.

