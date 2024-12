Von Pöttmes aus reisen Holzspielzeuge in alle Welt

Horst Loquai kann sich noch gut daran erinnern, als er – gemeinsam mit seinem Bruder Arwed – bei der Oma war: Sie werkelte in Heimarbeit an den Holzspielzeugen, die in aller Herren Länder exportiert wurden und ging in den Laden, wenn Kundschaft kam. Und sie passte auf ihre Enkelkinder auf, die eine Waschmittel-Trommel voller Holz-Eisenbahn-Bausachen zum Spielen hatten, Marke Eigenproduktion versteht sich. Heute spielen die Brüder Arwed und Horst Loquai nicht mehr mit den Eisenbahnen aus der eigenen Werkstatt, sondern leiten die Firma Loquai Holzkunst in Pöttmes in dritter Generation. Heuer feierten sie das 90. Firmenjubiläum.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pöttmes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unternehmensgeschichte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis