Vorschulkinder erforschen mit den Fischern das Gewässer

Gummiestiefl an und ab zum Bach hieß es für die Vorschulkinder des Kinderhauses kleine Eule aus Handzell (Markt Pöttmes). Im Rahmen des Projekts „Fischer machen Schule“ der Bayerischen Fischerjugend machten sich 20 Kinder gemeinsam mit ihren Betreuerinnen auf den Weg, um am Gewässer des Angelsportverein Pöttmes den Lebensraum Wasser spielerisch zu erkunden. Unter der fachkundigen Anleitung von Karl Bartsch sowie weiteren Vereinsmitgliedern erforschten die Kinder, welche Tiere und Pflanzen im und am Wasser zu finden sind. Mit viel Begeisterung sammelten sie Kleinstlebewesen, schauten durch Lupen und lernten verschiedene Fischarten kennen. So konnten sie hautnah erleben, wie vielfältig und wichtig dieses Ökosystem ist.

Der Ablauf ähnelte dem des vergangenen Jahres – und auch diesmal kam der Spaß nicht zu kurz. Zum Abschluss gab es für alle Teilnehmer noch eine Stärkung: Im Fischerstüberl des ASV Pöttmes warteten leckere Pommes auf die kleinen Forscher. Die Organisatoren freuten sich über die positive Resonanz: „Die Kinder waren mit voller Begeisterung dabei. Solche Aktionen wecken früh das Bewusstsein für Natur und Umweltschutz“, so das Fazit des Vereins.

