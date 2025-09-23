Vorstand des TSV Pöttmes ist wieder komplett

Nach knapp eineinhalb Jahren unter kommissarischer Leitung von Vize-Vorsitzender Marina Mörmann und Schatzmeister Anton Trutt hat der TSV Pöttmes wieder eine komplette Vorstandschaft. Bei der mit 80 anwesenden Mitgliedern sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung wurden der neue Vorsitzende Erwin Engelschalk sowie sein Stellvertreter Dominik Fischer mit überwältigender Mehrheit in ihre Ämter gewählt. Zur großen Freude und Erleichterung aller Beteiligten konnten nach sehr langer und zeitintensiver Suche sämtliche Positionen im Gremium besetzt werden.

Anton Trutt legte nach 33 Jahren sein Amt als Schatzmeister nieder. Das Ende einer langen Ära, für die es langen und lauten Applaus von der gesamten Versammlung gab. Nicole Vogler wurde zu seiner Nachfolgerin gewählt, ihr Stellvertreter ist Felix Kallay, welcher auf Ludwig Guggert folgt. Erstmals seit vielen Jahrzehnten konnte mit Bettina Huber die Position der Jugendleiterin wieder besetzt werden. Schriftführerin bleibt Bettina Voigt, die sich ausdrücklich dafür bedankte, nach 27 Jahren mit Michael Schmaus einen Stellvertreter an ihre Seite zu bekommen. Als Beisitzer dabei bleiben Anton Neukäufer, Werner Oexler und Raffael Schindele. Neue Beisitzer sind Herbert Schilling, Marina Mörmann und Anton Trutt.

In der harmonischen Versammlung bedankte sich der ehemalige Vorsitzende Anton Neukäufer bei Mörmann, Trutt und Guggert für ihren unermüdlichen Einsatz in den Diensten des Vereins und überreichte ihnen als kleine Anerkennung ein Geschenk. Ebenso wurden im Anschluss langjährige Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt. So erhielten Elisabeth Rogge (15 Jahre), Angelika Buchhard (40 Jahre), Paula Golde, Josef Treffler, Herta Petz, Norbert Mayr, Fritz Schmidt (alle 50 Jahre) sowie Elisabeth Herrmann und Margarete Lechner (beide 60 Jahre) Urkunden samt Ehrennadel.

Die Geehrten des TSV Pöttmes: (hinten von links) Elisabeth Rogge, Norbert Mayr, Angelika Buchhard, Herta Petz, Josef Treffler, bisheriger Kassier Anton Trutt, (vorne) Margarete Lechner, Elisabeth Herrmann, Paula Golde, bisherige 2.VorsitzendeMarina Mörmann. Nicht auf dem Bild: Fritz Schmidt. Foto: Bettina Voigt

Im Anschluss standen die Berichte der einzelnen Abteilungen auf dem Programm. So gab es kurze Vorträge aus den Bereichen Fußball, Tennis, Tischtennis, Gymnastik, Volleyball und Karate über die Aktivitäten des letzten Jahres. Der neue Vorsitzende Engelschalk präsentierte am Ende der Versammlung die Vision „TSV Pöttmes 2030“, welche die Ziele der neuen Vorstandschaft beinhaltet und den Verein weiterwachsen lassen soll.

