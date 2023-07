Pöttmes

vor 50 Min.

Wann eröffnet die neue Krippengruppe in Pöttmes?

Plus Lange war in den vergangenen Monaten unsicher, ob in Pöttmes eine neue Gruppe für Krippenkinder eingerichtet wird. Nun ging es um die Frage, wann sie aufmacht.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Wann wird die neue Krippengruppe im Pöttmeser Kinderhaus Spatzennest eröffnet? Darum ging es in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats.

Die Gruppe werde voraussichtlich zum 1. September öffnen. Er sei "sehr optimistisch", teilte Bürgermeister Mirko Ketz (CSU) auf Anfrage von Bürgerblock-Fraktionssprecher Thomas Golling im Gemeinderat mit. Die Gruppe werde mit neun Kindern starten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen