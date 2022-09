Warum der Markt Pöttmes alle Bäume auf seinem Gebiet durchnummeriert

Plus Im kommenden Jahr will die Marktgemeinde Pöttmes den Zustand ihrer Bäume überprüfen lassen. Außerdem soll jeder einzelne Baum durchnummeriert werden.

Der Markt Pöttmes lässt im kommenden Jahr erneut den Zustand seiner Bäume kontrollieren. Dafür investiert er rund 15.000 Euro. Einen entsprechenden Beschluss fällte der Bauausschuss, wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mitteilte. Doch mit der Kontrolle alleine ist es längst nicht getan. Ketz und die Ausschussmitglieder haben dabei den tragischen Fall auf einem Spielplatz im Augsburger Stadtteil Oberhausen im Blick, bei dem im Sommer 2021 ein umstürzender Baum ein 22 Monate altes Mädchen tödlich verletzte.