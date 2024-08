Warum ist die Pöttmeser Grüngutsammelstelle immer noch zu?

Gartenbesitzerinnen und -besitzer haben derzeit im Wittelsbacher Land viel zu tun: Rasen mähen, vertikutieren, Sträucher schneiden. Entsprechend viel Grüngut fällt in den Gärten an. Doch wer in Pöttmes sein Grüngut bei der Annahmestelle abgeben will, steht dort vor verschlossenen Türen. Noch kein einziges Mal hatte sie in diesem Jahr geöffnet, wie das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte.

Nicole Simüller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis