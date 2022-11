Pöttmes

06:15 Uhr

Weihnachtsdeko: Beim Handwerkermarkt in Handzell ist viel geboten

Plus Trotz des unbeständigen Wetters kommen viele Besucherinnen und Besucher in den Pöttmeser Ortsteil, um die Handwerke der vier Aussteller zu begutachten.

Von Inge von Wenczowski

Einen Christbaum aus Metall, einen Engel aus Holz oder einen Adventskranz - dies und viele andere weihnachtliche Dekorationsartikel konnten am Wochenende beim sechsten Handwerkermarkt im Pöttmeser Ortsteil Handzell erworben werden. Zwar war es am Samstag noch etwas regnerisch, das hielt aber die zahlreichen Besucherinnen und Besucher nicht davon ab, nach schöner handgemachter Weihnachtsdekoration oder dem einen oder anderen Geschenk zu stöbern. Und auch der Sonntag zog trotz der kühlen Temperaturen viele Gäste an.

