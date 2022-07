Pöttmes

Wenn der Strom ausfällt, will Pöttmes gerüstet sein

Die Marktgemeinde Pöttmes will vorsorgen für den Fall eines flächendeckenden Stromausfalls.

Plus Sollte es zu einem großen Stromausfall kommen, will Pöttmes die kritische Infrastruktur versorgt wissen. Wie teuer das wird, kann noch keiner abschätzen.

Von Inge von Wenczowski

Was tun, wenn großflächig der Strom ausfällt? Bei einem solchen Szenario will die Marktgemeinde Pöttmes gerüstet sein. Der Gemeinderat beschäftigte sich am Donnerstag mit der Vorsorge für eine solche Katastrophe.

