Wie ein Immendorfer seinen Wald zum Vorzeigegebiet umbaute

Plus Wälder spielen eine elementare Rolle für den Schutz des Klimas. Ein Immendorfer hat seinen Wald Stück für Stück umgebaut - und dafür sogar eine Auszeichnung erhalten.

Ob tropische Regenwälder oder der heimische Wald im Wittelsbacher Land - sie alle sind elementar für den Schutz des Klimas. Sei es global oder regional. Einer, der im Landkreis Aichach-Friedberg seinen Wald Klima-stabil umgebaut hat und dafür sogar ausgezeichnet wurde, ist Leo Kammerer aus dem Pöttmeser Ortsteil Immendorf. Auslöser, in seinem Wald etwas zu ändern, war ein schlimmer Sturm.