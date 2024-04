Pöttmes

06:10 Uhr

Wie eng Pöttmes und das Haus von Gumppenberg verbunden sind

Plus Zum Jubiläum 700 Jahre Verleihung des Marktrechts öffnet die Familie von Gumppenberg ihr Schloss für einen Empfang. Dazu kommt auch königlicher Besuch.

Von Inge von Wenczowski

Pöttmes kann in diesem Jahr auf 700 Jahre Verleihung des Marktrechts zurückblicken. Daher haben die Verantwortlichen ein ganzes Festjahr geplant, in dem mehrere Veranstaltungen stattfinden, um das Jubiläum angemessen zu würdigen. Als Schirmherr der Feierlichkeiten fungiert Franziskus Freiherr von Gumppenberg, dessen Vorfahr das Marktrecht von Kaiser Ludwig dem Bayern 1324 für besondere Verdienste verliehen wurde. Am Wochenende lud nun der Baron gemeinsam mit dem Veranstalter der Festivitäten, dem Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz, zu einem Empfang ins Pöttmeser Schloss. Dieses bildete einen ehrwürdigen Rahmen, um die Bedeutung dieses historischen Momentes zu unterstreichen.

Etwa 150 Gäste hieß die Familie von Gumppenberg in ihren Räumlichkeiten willkommen. Geladen war eine repräsentative Mischung aus Handwerk, Bundes-, Landes- und Gemeindepolitik, dem Finanzwesen, Vereinen und den Vertretern der örtlichen Kirchengemeinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

