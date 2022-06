Pöttmes

Wie Pöttmes Hochwasser an der Augsburger Greppe reduzieren will

Starke Regenfälle hatten im Mai Hochwasser an der Augsburger Greppe in Pöttmes zur Folge. Die Gemeinde will nun diverse Vorkehrungen treffen.

Von Nicole Simüller

An der Augsburger Greppe in Pöttmes hat Mitte Mai starker Regen für Hochwasser gesorgt. Ein Anwohner, der das Wasser bei sich im Haus stehen hatte, forderte, die Gemeinde solle eine Mauer um sein Grundstück bauen. Das lehnte der Pöttmeser Bauausschuss ab, wie Peter Fesenmeir von der Bauverwaltung auf Anfrage mitteilte. Dennoch will die Gemeinde die Hochwasser-Problematik angehen.

