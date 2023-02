Wieder rassistische Schmierereien in Pöttmes: Polizei bittet um Hinweise

In Pöttmes sind bereits zum zweiten Mal in dieser Woche rassistische Schmierereien aufgetaucht. Dieses Mal traf es einen Verbrauchermarkt und einen Anhänger.

In der Nacht zum Donnerstag ist es in Pöttmes erneut zu Schmierereien mit verfassungswidrigen Inhalten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, besprühten unbekannte Täter zwischen Mittwochabend um 20.15 Uhr und Donnerstagmorgen um 5.30 Uhr die Plane eines Anhängers und die Hauswand eines Verbrauchermarktes an der Schrobenhausener Straße. Die Schmierereien wurden in unterschiedlichen Größen und Farben angebracht. Der Schaden wird bislang auf circa 1000 Euro geschätzt.

Schon in der Nacht zum Dienstag tauchten Hakenkreuz-Schmierereien auf

Erst in der Nacht zum Dienstag hatten unbekannte Täter zwei Linienbusse an der Von-Gumppenberg-Straße in Pöttmes mit großflächigen rassistischen Graffiti in unterschiedlichen Farben besprüht. Auch Hakenkreuze waren anschließend auf den Bussen zu sehen. Allein den Schaden, der durch diese Schmierereien entstand, schätzte die Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Aichacher Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht aus. Sie bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise auf den oder die Täter unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)