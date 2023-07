Wirtschaftsschule Pöttmes verabschiedet zwei Abschlussjahrgänge

24 Absolventen verlassen in diesem Jahr die Wirtschaftsschule, die seit Jahren mit rückläufigen Schülerzahlen zu kämpfen hat.

Elf Absolventinnen und Absolventen der auslaufenden dreistufigen und dreizehn des ersten Abschlussjahrganges der zweistufigen Wirtschaftsschule Pöttmes haben in einem feierlichen Rahmen in der Aula der Berufsschule Aichach ihre Abschlusszeugnisse für den erfolgreichen mittleren Bildungsabschluss überreicht bekommen.

Die Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg gewährte in diesem Zusammenhang einen kleinen Rückblick in die Historie. Im Jahr 2011 wurde die dreistufige Wirtschaftsschule in Pöttmes gegründet mit dem Ziel einer wohnortnahen Beschulung als Kooperationsmodell mit der dortigen Mittelschule. Aufgrund eingeschränktem Lehrereinsatz der Mittelschule im Jahr 2019 und rückläufiger Schülerzahlen, wurde das dreistufige Beschulungsmodell aufgegeben. Mit der diesjährigen Abschlussfeier ist somit die Zusammenarbeit mit der Mittelschule beendet, so Nieberle-Schreiegg. Sie bedankte sich sowohl bei der Schulrätin des Landkreises Aichach-Friedberg, Claudia Genswürger, als auch der Rektorin der Mittelschule Pöttmes, Ursula Werner, und deren Lehrkräfte für das gute Miteinander über die vielen Jahre hinweg.

Nun gibt es nur noch die zweistufige Wirtschaftsschule

Seit 2021 besteht bereits das zweistufige Beschulungsmodell in der Wirtschaftsschule Pöttmes, das interessant für Personen ist, die im Anschluss der neunten Jahrgangsstufe einer Mittelschule in zwei Jahren einen mittleren Bildungsabschluss erreichen wollen. In der Schule unterrichten ausschließlich Lehrkräfte der Berufsschule Aichach-Friedberg.

"Alle Absolventinnen und Absolventen der beiden Abschlussjahrgänge haben die Wirtschaftsschule erfolgreich durchlaufen", so Nieberle-Schreiegg. "Das ist in Anbetracht der oft chaotischen Schullaufbahnen, die einzelne in die Wirtschaftsschule mitbringen, einfach spitze." Die Schulleiterin und der Pöttmes Bürgermeister Mirko Ketz gratulierten zu den hervorragenden Leistungen. Als beste Abschlussschülerin wurde Eva Häusler mit einem Notendurchschnitt 1,36 ausgezeichnet.

Lehrer Dominic Seldt, Schüler Valentin Scheel und Lehrer Simon Wiedenmann (von links) gestalteten die Abschlussfeier musikalisch mit. Foto: Walter Luksch

Das Erfolgsrezept an der Wirtschaftsschule lautet: Jede Persönlichkeit zählt. In einem sehr emotionalen Teil der Feier verabschiedeten die Klassenleiterin Katharina Deisenhofer und der Klassenleiter Dominic Seldt ihre Schüler und Schülerinnen mit treffenden Eigenschaften. Ebenso herzlich war der Dank der Absolventinnen und Absolventen, auch in Anbetracht einer unvergesslichen Abschlussfahrt nach Berlin.

Großen Applaus erntete der Schüler Valentin Scheel der zusammen mit den Lehrkräften Dominic Seldt und Simon Wiedenmann einen Song von Metallica darbot. Die Feier, die musikalisch von der Lehrerband gestaltet wurde, war der krönende Abschluss einer wertvollen Schulzeit.

Besondere Leistungen