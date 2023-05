Wohin bei einem großen Stromausfall? Pöttmes legt Anlaufstellen fest

Hilfe, Informationen und eine Notstromversorgung - all das soll es bei einem flächendeckenden Stromausfall an zentralen Anlaufpunkten geben. Wo sie im Markt Pöttmes sind.

Niemand hofft, dass es jemals dazu kommt - aber falls es einen flächendeckenden Stromausfall gibt, wollen Landkreis, Städte und Gemeinden vorbereitet sein. Daher legen derzeit die Kommunen Anlaufstellen für die Bevölkerung fest, wo es rund um die Uhr Informationen, Hilfe, eine Notstromversorgung sowie Kontakt zu den Leitstellen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geben soll. Auch der Markt Pöttmes hat sich nun auf eine ganze Reihe solcher Anlaufstellen, sogenannte "Leuchttürme", verständigt.

Geschäftsstellenleiterin Sandy Lichtblau stellte sie im Marktgemeinderat vor. Sie hatte selbst der Koordinierungsgruppe der Verwaltungsgemeinschaft angehört, wo über die "Leuchttürme'" beraten worden war. Das Ziel war, in jedem Pöttmeser Ortsteil eine zentrale Anlaufstelle festzulegen.

Schule und Feuerwehrhäuser sollen Anlaufstellen bei Stromausfall sein

Im Kernort handelt es sich dabei um die Grund- und Mittelschule Pöttmes. In den Ortsteilen Handzell, Gundelsdorf, Ebenried, Grimolzhausen, Kühnhausen, Osterzhausen, Reicherstein, Schnellmannskreuth, Schorn und Wiesenbach sind es die jeweiligen Feuerwehrhäuser; in Echsheim das Gemeinschaftshaus. In den nächsten Monaten soll ein Flugblatt mit diesen Informationen an jeden Haushalt gehen.

Lichtblau zufolge ist noch ungeklärt, wie die "Leuchttürme" ausgestattet und personell besetzt werden. Vor der Koordinierungsgruppe liege hier noch viel Arbeit. Derzeit werde eine Umfrage unter Pflegeheimen, Supermärkten und anderen Einrichtungen gestartet, wer im Notfall wie ausgestattet sei oder Unterstützung brauche. Lichtblau: "Das Ziel ist, den Katastrophenplan 2025 fertigzustellen."

Was im Katastrophenfall zu tun ist und wie Sie sich darauf vorbereiten können, dazu informiert das Landratsamt auf seiner Internetseite www.lra-aic-fdb.de/katastrophenschutz/.