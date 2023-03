Zu wenig Betreuungsplätze: Warteliste für Krippenkinder in Pöttmes?

Plus Eltern von Krippenkindern müssen sich im Markt Pöttmes möglicherweise gedulden. Es gibt nicht genug Betreuungsplätze. Kinder könnten auf der Warteliste landen.

Die Krippenplätze im Markt Pöttmes reichen im Kindergartenjahr 2023/2024 nicht aus. Eine zweistellige Zahl von Kindern wird zunächst leer ausgehen. Das wurde am Donnerstag im Marktgemeinderat bekannt. Bürgermeister und Rathausverwaltung schlugen vor, die unversorgten Kinder auf eine Warteliste zu setzen. Bestehende Kitas für ihre Unterbringung umzubauen, sei zu teuer. Diese Aussagen lösten eine kurze, aber kontroverse Debatte aus.