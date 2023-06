Zum Seniorennachmittag wird es auf dem Pöttmeser Volksfest voll

Plus Der Senioren- und Kindernachmittag auf dem Pöttmeser Volksfest ist ungewöhnlich gut besucht. An anderen Tagen ist der Besuch mäßig. Für den Festwirt gibt es Lob.

Nach dem gelungenen Auftakt am Mittwoch war das Pöttmeser Volksfest teilweise nur mäßig besucht. Überraschend viele Gäste kamen aber am Samstag zum Senioren- und Kindernachmittag.

Am Feiertag Fronleichnam war das Festzelt nur sehr mäßig besucht. Dabei gab die Partyband Mayana ihr Bestes, um für gute Stimmung zu sorgen. Die Sängerin legte sich mächtig ins Zeug und konnte die wenigen Besucher mitreißen. Etwas mehr Besucher und Besucherinnen wollten dann am Freitagabend dabei sein. Die Band Flash Dance versuchte die Stimmung anzuheizen und forderte vor allem die Jugend erfolgreich auf, auf die Bierbänke zu steigen und mitzumachen.