Zwei Gruppen geraten in Pöttmes handgreiflich aneinander

Zwei Personengruppen sind in der Nacht zum Sonntag in Pöttmes aneinandergeraten. Gegen 4.30 Uhr entwickelte sich an der Rudolf-Diesel-Straße zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Wie die Polizei mitteilte, schlug nach derzeitigen Erkenntnissen im Lauf des Streits ein alkoholisierter 21-Jähriger einem 23-jährigen Kontrahenten gegen den Kopf. Dabei erlitt der 23-Jährige eine Platzwunde.

Ein 20-Jähriger zog sich durch den Angriff des 21-Jährigen ebenfalls eine leichte Kopfverletzung zu. Der Rettungsdienst musste den 23-Jährigen in ein Krankenhaus bringen, damit dort seine Kopfverletzung versorgt werden konnte. Die Polizei Aichach ermittelt derzeit zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. (nsi)