Polarlichter erleuchten den Himmel über dem Wittelsbacher Land

Normalerweise muss man weit in den Norden reisen, um dieses Naturschauspiel zu erleben: Polarlichter. Am Wochenende war das Phänomen allerdings auch über dem Wittelsbacher Land zu sehen. Am Freitagabend und in der Nacht auf Sonntag leuchtete der Himmel stellenweise in Grün-, Rot- und Lilatönen.

Thomas Schmaus hat das Spektakel beim Kreuzbaum nahe dem Aichacher Ortsteil Oberbernbach gegen 22 Uhr am Freitag fotografiert, Petra Kosak im Affinger Ortsteil Mühlhausen gegen 0.40 mit langer Belichtung und mit ihrem Smartphone beim Weberanger.

Die Polarlichter hat Petra Kosak in der Nacht auf Samstag um 0.40 Uhr mit dem Smartphone und langer Belichtung in Mühlhausen (Gemeinde Affing) am Weberanger fotografiert.

Die Wetter war ideal, um das Naturschauspiel beobachten zu können, wie der Deutsche Wetterdienst meldete: Ursache für das Phänomen sind Sonnenstürme, die das Magnetfeld der Erde treffen.

Normalerweise sind Polarlichter vor allem in nördlichen Regionen zu beobachten. Diesmal war das Schauspiel sogar auf den Kanaren zu sehen. Ursache für das Naturphänomen sind Sonnenstürme, die auf das Magnetfeld der Erde treffen. (bac)