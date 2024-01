Politik

Umfrage in Aichach: Gehen Sie zur Kundgebung auf den Stadtplatz?

Von Gerlinde Drexler

Wir haben Passanten auf dem Stadtplatz in Aichach gefragt, wie sie zur Demo gegen Rechts am Samstag an selber Stelle stehen – und ob sie teilnehmen.

Unter dem Motto „ Aichach bleibt bunt“ findet am heutigen Samstag um 16 Uhr auf dem Aichacher Stadtplatz eine Kundgebung statt. 40 Firmen, Vereine und und Institutionen haben sich inzwischen dem Unterstützerkreis angeschlossen. Sie alle wollen sich gegen rechte Hetze und Gewalt einsetzen. Wir haben Passantinnen und Passanten am Stadtplatz gefragt, ob sie es gut finden, dass die Demo stattfindet und ob sie hingehen werden. Karl Mayr aus Aichach findet gut, dass es eine Kundgebung in Aichach gibt. Foto: Gerlinde Drexler Karl Mayr, Aichach: Ich finde diese Kundgebung eine gute Sache. Wir sind noch lange nicht am Ziel, damit auch Minderheiten als gleichberechtigt anerkannt werden. Ich bekomme an dem Tag Besuch und kann deshalb an der Kundgebung nicht teilnehmen. Ich gehe allerdings normalerweise auch nicht auf Demos. Das ist schon meinem Alter geschuldet. Aber ich freue mich, dass die Demo auf breiter Front unterstützt wird. Für Wolfgang Kraemer aus Aichach ist es "inzwischen eher eine als fünf Minuten vor zwölf". Foto: Gerlinde Drexler Wolfgang Kraemer, Aichach: Vor rund 90 Jahren hat man es versäumt, den „Herrn mit Schnurrbart“ rechtzeitig zu stoppen. Es sollte uns eine Lehre sein, dass es inzwischen eher eine als fünf Minuten vor zwölf ist. Die Wahlen im Osten und Trump sind keine guten Vorzeichen für dieses Jahr. Deshalb finde ich die Kundgebung eine gute Sache. Ich selbst bin aus beruflichen Gründen verhindert und kann nicht teilnehmen. Birgit Thurn aus Aichach arbeitet in einer Einrichtung für Behinderte und findet Vielfalt wichtig. Foto: Gerlinde Drexler Birgit Thurn, Aichach: Ich finde es gut, dass gegen Rechts Flagge gezeigt wird. Ich arbeite in einer Einrichtung für Behinderte. Und da brauchen wir uns nichts vormachen: Wenn solche Menschen an die Macht kommen, sind meine Beschäftigten ganz arme Menschen. Es ist wichtig, dass wir vielfältig sind. Nur durch Vielfalt kann man sich entwickeln. Ich kann nicht zur Demo gehen, weil ich schon einen anderen Termin habe. Larissa Kittelmann aus Inchenhofen freut sich, dass viele Bekannte den Aufruf zur Demo im Status geteilt haben. Foto: Gerlinde Drexler Larissa Kittelmann, Inchenhofen: Ich finde schon, dass es wichtig und richtig ist, dass die Kundgebung stattfindet. Ich habe das Gefühl, dass viele Bekannte und Menschen aus meinem Freundeskreis daran teilnehmen wollen und es für wichtig halten. Den Hinweis auf die Veranstaltung habe ich bei vielen im Status gesehen. Und es freut mich zu sehen, dass wir alle der Meinung sind, dass es nicht in Ordnung ist, was von der AfD ausgeht.

