Polizei ermittelt nach Falschmeldungen über Corona-Impfungen an Mittelschule

Die Polizei in Aichach ermittelt, nachdem Falschinformationen über eine Corona-Impfaktion an der Mittelschule Aindling in sozialen Netzwerken viral gegangen sind.

Plus Nach den Fake News über die Corona-Impfungen an der Mittelschule Aindling erstattet die Schulleiterin Anzeige. Auch wer die Fake News teilt, macht sich womöglich strafbar.

Von Marina Wagenpfeil

Eine Anzeige bei der Polizei - das war das Erste, was Schulleiterin Brigitte Beck tat, nachdem sie von den Falschmeldungen über die Corona-Impfaktion an der Mittelschule Aindling im Netz erfahren hatte. Die Mutter eines Schülers hatte sie als Erstes über die kursierenden Nachrichten informiert. "Zum Glück", sagt Beck. Sonst hätte sie nicht so schnell darauf reagieren können. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Aichach in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei in Augsburg laufen seitdem, stehen aber noch ganz am Anfang.

