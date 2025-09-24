Unbekannte kokeln auf Aichacher Baustelle Fenster an

Auf einer Baustelle an der Schulstraße in Aichach haben Unbekannte zwei Fenster beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, betraten der oder die Täter in der Zeit vom Donnerstag, 18. September, um 16 Uhr bis Dienstag, 23. September, um 11 Uhr unberechtigt das Gelände und kokelten an zwei Fenstern die Schutzfolien an. Dadurch wurden auch die Fensterrahmen beschädigt.

Sachbeschädigung auf Baustelle in Aichach: Polizei bittet um Hinweise

Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei Aichach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter Telefon 08251/8989-0 zu melden. (nsi)