Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung auf einer Baustelle an der Schulstraße in Aichach

Aichach

Unbekannte kokeln auf Aichacher Baustelle Fenster an

In Aichach betreten Unbefugte eine Baustelle. Sie kokeln die Schutzfolien an zwei Fenstern an und beschädigen dadurch die Fensterrahmen. Der Schaden beträgt 2000 Euro.
    Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung auf einer Baustelle an der Schulstraße in Aichach.
    Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung auf einer Baustelle an der Schulstraße in Aichach. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Auf einer Baustelle an der Schulstraße in Aichach haben Unbekannte zwei Fenster beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, betraten der oder die Täter in der Zeit vom Donnerstag, 18. September, um 16 Uhr bis Dienstag, 23. September, um 11 Uhr unberechtigt das Gelände und kokelten an zwei Fenstern die Schutzfolien an. Dadurch wurden auch die Fensterrahmen beschädigt.

    Sachbeschädigung auf Baustelle in Aichach: Polizei bittet um Hinweise

    Der Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei Aichach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter Telefon 08251/8989-0 zu melden. (nsi)

