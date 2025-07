Polizei erwischt Fischwilderer in Hebertshausen

Die Polizei hat in Hebertshausen (Landkreis Dachau) zwei Männer beim Schwarzfischen erwischt. Laut Polizeibericht verständigte ein Zeuge die Beamten am Sonntag gegen 15 Uhr über zwei Schwarzfischer am Mühlbach. Die Beamten fanden bei den beiden 32- und 61-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland entsprechende Angelausrüstung.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Die erforderliche Erlaubnis hatten sie jedoch nicht. Laut Polizei wurde gegen beide ein Strafverfahren wegen Fischwilderei eingeleitet. Gegen eine finanzielle Sicherheit von mehrern hundert Euro entliesen die Beamten die beiden Männer. (hop)