Ohne Kennzeichen, ohne Zulassung: Polizei stoppt Autofahrer (78)

Die fehlenden Kennzeichen fallen der Aichacher Polizei auf. Bei der Kontrolle stellen die Beamten noch weitere Verstöße fest
    Die Aichacher Polizei stoppte einen 78-jährigen Autofahrer, weil an seinem Wagen die Kennzeichen fehlten.
    Die Aichacher Polizei stoppte einen 78-jährigen Autofahrer, weil an seinem Wagen die Kennzeichen fehlten. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Mit einem Auto ohne Kennzeichen ist am Dienstag ein 78-Jähriger in Aichach der Polizei aufgefallen. Als ihn eine Streife gegen 13.30 Uhr kontrollierte, stellten die Beamten noch weitere Verstöße fest.

    Laut Mitteilung der Polizei war das Auto weder zugelassen noch versichert. Auch die Kfz-Steuer wurde dafür nicht entrichtet. Die Polizei ermittelt gegen den 78-Jährigen nun unter anderem wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und der Abgabenordnung. (AZ)

