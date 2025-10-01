Ohne Kennzeichen, ohne Zulassung: Polizei stoppt Autofahrer (78)

Mit einem Auto ohne Kennzeichen ist am Dienstag ein 78-Jähriger in Aichach der Polizei aufgefallen. Als ihn eine Streife gegen 13.30 Uhr kontrollierte, stellten die Beamten noch weitere Verstöße fest.

Laut Mitteilung der Polizei war das Auto weder zugelassen noch versichert. Auch die Kfz-Steuer wurde dafür nicht entrichtet. Die Polizei ermittelt gegen den 78-Jährigen nun unter anderem wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz und der Abgabenordnung. (AZ)