Mann ist zu betrunken, um aufs Rad aufzusteigen

Wer nicht aufsteigen kann, fährt nicht mit dem Fahrrad. Das schreibt die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Samstag im Aichacher Stadtteil Oberbernbach ereignet hat. Dort wurde eine Streifenbesatzung gegen 14 Uhr auf einen 38-Jährigen Mann aufmerksam, welcher Schwierigkeiten beim Aufsteigen auf sein Fahrrad hatte. Er verlor das Gleichgewicht und musste sich gegen eine Wand stützen.

Die Polizisten unterbinden die Weiterfahrt

Die Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert deutlich über 1,6 Promille ergab. Sie unterbanden die Weiterfahrt. (bac)