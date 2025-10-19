Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer in Oberbernbach

Oberbernbach

Mann ist zu betrunken, um aufs Rad aufzusteigen

Im Aichacher Stadtteil Oberbernbach bemerkt die Polizei einen Radfahrer, der Schwierigkeiten beim Aufsteigen hat. Ein Alkoholtest zeigt den Grund.
    • |
    • |
    • |
    Zu betrunken, um aufs Fahrrad zu steigen, ist ein 38-Jähriger in Oberbernbach gewesen. Die Polizei hielt ihn vom Weiterfahren ab.
    Zu betrunken, um aufs Fahrrad zu steigen, ist ein 38-Jähriger in Oberbernbach gewesen. Die Polizei hielt ihn vom Weiterfahren ab. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Wer nicht aufsteigen kann, fährt nicht mit dem Fahrrad. Das schreibt die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Samstag im Aichacher Stadtteil Oberbernbach ereignet hat. Dort wurde eine Streifenbesatzung gegen 14 Uhr auf einen 38-Jährigen Mann aufmerksam, welcher Schwierigkeiten beim Aufsteigen auf sein Fahrrad hatte. Er verlor das Gleichgewicht und musste sich gegen eine Wand stützen.

    Die Polizisten unterbinden die Weiterfahrt

    Die Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert deutlich über 1,6 Promille ergab. Sie unterbanden die Weiterfahrt. (bac)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden