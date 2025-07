Polizei sucht rot-orangen Kleintransporter nach Unfallflucht

Einen geparkten Wagen angefahren und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, hat sich ein Unbekannter in Aichach. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Unfallflucht am Montag zwischen 14.20 Uhr und 15.30 Uhr am Stadtplatz. Dabei touchierte das bisher unbekannte Fahrzeug einen am linken Straßenrand geparkten, grauen Mazda rechts am Heck.

Sachschaden in Aichach im vierstelligen Bereich

Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen rot-orangen Kleintransporter handeln könnte, der im Tatzeitraum unmittelbar an der Unfallstelle gesehen wurde. Hinweise auf den Transporter erbittet die Polizei unter Telefon 08251/ 89890. (hop)