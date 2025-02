Polizei meldet eine Unfallflucht am Stadtplatz

Eine Unfallflucht hat sich laut Polizei am Donnerstag zwischen 9 und 10 Uhr am Aichacher Stadtplatz ereignet. Auf Höhe der Hausnummer 33 parkte ein weißer Seat Leon. Durch einen bislang unbekannten Autofahrer wurde dieses Fahrzeug an der linken hinteren Seite beschädigt.

Unfallflucht in Aichach mit hohem Sachschaden

Der Sachschaden beträgt circa 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Hinweise erbittet die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0.