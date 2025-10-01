Achtung Schockanrufe: Aktuell schlägt Welle im Raum Aichach auf

Aktuell schlägt erneut eine Welle von Schockanrufen im Raum Aichach auf. Davor warnt die Polizei und rät zur besonderen Achtsamkeit bei fragwürdigen Anrufen. Erneut geben sich die unbekannten Anrufer als Polizeibeamte aus. Ihre aktuelle Masche ist bereits bekannt.

Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord hat am Mittwochnachmittag eine Warnung herausgegeben. Aktuell komme es im Bereich Aichach vermehrt zu Anrufen von Telefonbetrügern. Auf Nachfrage heißt es von der Pressestelle, dass die falschen Polizeibeamten von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft berichten. Sie geben dabei vor, die Wertgegenstände der Menschen in Sicherheit bringen zu wollen.

Mehrere Betroffene haben sich bei der Polizei deshalb gemeldet. Sie sind nicht auf die Betrüger hereingefallen. Nach bisherigem Kenntnisstand hätten alle richtig reagiert, heißt es von der Pressestelle des Präsidiums. (AZ)

Tipps der Polizei: So schützen Sie sich vor Telefonbetrügern

Legen Sie bei verdächtigen Anrufen direkt auf.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.