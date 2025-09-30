Betrunken, ohne Führerschein und unter Drogen: So sitzt ein Mann (28) am Steuer

Drei Gründe, einen 28-jährigen Autofahrer nach einer Kontrolle aus dem Verkehr zu ziehen, hatte die Aichacher Polizei in der Nacht zum Dienstag.

Sie stoppte den Mann gegen 2.30 Uhr in der Freisinger Straße. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Außerdem registrierten sie Alkoholgeruch bei ihm. Der Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Deutlich wahrnehmbar war der Mitteilung zufolge auch Drogengeruch. Der 28-Jährige gab im weiteren Verlauf der Kontrolle zu, kurz vorher Drogen konsumiert zu haben. Die Einsatzkräfte veranlassten deshalb eine Blutentnahme. Den 28-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. (AZ)