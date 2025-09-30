Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Polizei zieht betrunkenen Autofahrer in Aichach aus dem Verkehr

Aichach

Betrunken, ohne Führerschein und unter Drogen: So sitzt ein Mann (28) am Steuer

Die Aichacher Polizei kontrolliert den 28-Jährigen in der Nacht zum Dienstag in Aichach. Sie zieht ihn aus dem Verkehr.
    • |
    • |
    • |
    Die Aichacher Polizei zog in der Nacht zum Dienstag einen 28-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr. Er war betrunken und hatte Drogen konsumiert.
    Die Aichacher Polizei zog in der Nacht zum Dienstag einen 28-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr. Er war betrunken und hatte Drogen konsumiert. Foto: Jan Woitas/dpa (Symbolbild)

    Drei Gründe, einen 28-jährigen Autofahrer nach einer Kontrolle aus dem Verkehr zu ziehen, hatte die Aichacher Polizei in der Nacht zum Dienstag.

    Sie stoppte den Mann gegen 2.30 Uhr in der Freisinger Straße. Die Beamten stellten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Außerdem registrierten sie Alkoholgeruch bei ihm. Der Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Deutlich wahrnehmbar war der Mitteilung zufolge auch Drogengeruch. Der 28-Jährige gab im weiteren Verlauf der Kontrolle zu, kurz vorher Drogen konsumiert zu haben. Die Einsatzkräfte veranlassten deshalb eine Blutentnahme. Den 28-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden