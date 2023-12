Weltrekord zu Silvester: Ultraläufer ist täglich 50 Kilometer unterwegs

Plus Viktor Reger läuft seit dem 1. Januar 50 Kilometer – pro Tag. An Silvester knackt der 43-Jährige den Weltrekord. Ein ganzes Jahr für den Sport und den guten Zweck.

Egal, ob bei brütender Hitze oder bei Minusgraden: Viktor Reger lässt sich nicht aufhalten. Der 43-Jährige hat eine Mission, ein Ziel: Er läuft seit dem 1. Januar täglich 50 Kilometer. Am Silvestertag wird der Ultraläufer den Weltrekord knacken. Mehr als 18.250 Kilometer wird er dann zurückgelegt haben. Das hat vor ihm noch niemand geschafft. Er hofft auf einen Eintrag ins Guinessbuch, doch das steht nicht im Vordergrund.

Meist steht der Extremsportler gegen 4 Uhr auf und legt einen Halbmarathon zurück. Nach der Mittagspause stehen dann die zweiten rund 22 Kilometer an. Abends nach der Arbeit läuft der Aichacher (bei Augsburg) die restlichen Kilometer – bei Wind und Wetter. Das hat seinen Preis: "Ich habe keine Lust mehr. Ich will es nur noch schaffen. Es wird immer schwieriger, sich zu motivieren", klagt Reger, der eine Schreinerei leitet.