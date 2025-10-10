Mit zwei Promille: 39-Jähriger beleidigt und bedroht Polizeibeamte in Aichach

Barfuß und ohne Jacke taumelte im September vergangenen Jahres gegen fünf Uhr morgens ein 39-Jähriger in Richtung Volksfestplatz in Aichach. Ein besorgter Mitbürger rief die Polizei an. Als die eintraf, war der Ingolstädter jedoch wenig begeistert. Er gab keine Personalien an, wollte nicht ins Auto einsteigen und beleidigte und bedrohte die Beamten schließlich sogar. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung stand er jetzt vor dem Aichacher Amtsgericht. Warum die Amtsrichterin das „skandalös“ fand.

Schon von Weitem konnten die Polizisten erkennen, dass der 39-Jährige nicht mehr nüchtern war. „Er wollte sich auf einen der Baumstämme auf dem Volksfestgelände setzen und das ist misslungen“, sagte der Polizeibeamte vor Gericht aus, was sie bei der Anfahrt beobachtet hatten. Als sie vor ihm standen, konnten die Beamten den Alkohol auch riechen. Zwei Promille hatte der Ingolstädter, wie ein Alkoholtest später ergab. Was die Beamten auch schnell merkten: „Er war nicht sehr erfreut, dass wir da waren.“ Mit anderen Worten: Der 39-Jährige war wenig kooperativ. Auf die Frage nach seinem Namen gab er keine Auskunft. Weshalb die Polizisten ihn mit zur Wache nehmen wollten, um seine Identität festzustellen.

Prozess in Aichach: Polizisten legten dem Betrunkenen vorsorglich Handschellen an

Weil sie schon mit Widerstand gerechnet hatten, hatten sie ihm laut Aussage des Polizeibeamten vorsorglich Handschellen angelegt. Das hinderte den Ingolstädter jedoch nicht daran, sich mit den Füßen dagegen zu stemmen, als sie ihn zum Wagen bringen wollten. Während der Fahrt beleidigte er die insgesamt drei Beamten mehrfach, unter anderem als Penner oder Spanner. Außerdem drohte der 39-Jährige einem der Polizisten, ihm „eine zu betonieren“. Dafür entschuldigte sich der Angeklagte, der ohne Rechtsbeistand erschienen war, vor Gericht.

Die Entschuldigung wertete Staatsanwalt Dominic Pichler zugunsten des 39-Jährigen. Ebenso, dass es sich nur um einen geringen Widerstand vonseiten des Angeklagten gehandelt hatte. Auf der Minusseite standen dagegen seine erheblichen und vor allem einschlägigen Vorstrafen. Zuletzt war er im August 2023 unter anderem wegen des Vorwurfs des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Fünf Tage nach seiner Haftentlassung war dann der Vorfall auf dem Aichacher Volksfestplatz. An den konnte sich der Angeklagte aufgrund seiner Alkoholisierung allerdings kaum noch erinnern. Die hohe Rückfallgeschwindigkeit war einer der Gründe, warum Staatsanwalt Pichler eine neunmonatige Freiheitsstrafe forderte. Für eine Bewährungsstrafe gab es aus seiner Sicht keine günstige Sozialprognose.

Amtsgericht Aichach: Was die Richterin dem Angeklagten zugutehält

Richterin Eva-Maria Grosse sah das anders. Für eine Haftstrafe würden die fünf Tage nach Haftentlassung sowie die vielen Vorstrafen sprechen, stimmte sie dem Staatsanwalt zu. „Skandalös“ fand sie aber, dass die Verhandlung erst über ein Jahr nach dem Vorfall stattfand. Zwölf Monate. In denen sich der Angeklagte nichts zuschulden hatte kommen lassen. Zu seinen Gunsten wertete sie, dass sich sein Widerstand „im alleruntersten Bereich“ befunden hatte. Und hätte nicht ein besorgter Mitbürger die Polizei angerufen, „wäre gar niemand erschienen“. Die Richterin verurteilte den 39-Jährigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro (120 Tagessätze zu je 20 Euro). Der Angeklagte nahm das Urteil an.