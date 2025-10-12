Versuchte Nötigung? 40-jähriger Polizist sorgt für Eklat im Jugendamt

Massiv bedroht gefühlt hat sich eine Mitarbeiterin des Kreisjugendamtes in Aichach bei einem Gespräch im Juli vergangenen Jahres. Grund war die Drohung eines 40-Jährigen mit einer Strafanzeige. Er war als Beistand einer Mutter, die unbegleiteten Umgang mit ihren Kindern wollte, im Jugendamt dabei gewesen und hatte im Laufe des Gesprächs sich „in den Dienst als Polizist“ versetzt und mit der Anzeige gedroht. Wegen versuchter Nötigung in zwei Fällen und falscher Verdächtigung musste er sich jetzt vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten.

Wie sich vor Gericht herausstellte, war er mit falschen Erwartungen in das Gespräch gegangen. Der Angeklagte hatte die Mutter ehrenamtlich als Vertreter eines politischen Arbeitskreises begleitet. Bei dem Treffen im Jugendamt sei er davon ausgegangen, dass besprochen werden sollte, wie es weitergeht. Bisher hatte die Mutter begleiteten Umfang mit ihren Kindern. „Die Hoffnung war groß, dass eine Änderung des Umgangsrechts stattfinden wird“, so der Angeklagte. Dass es bei dem Treffen trotz positiver Berichte von den Umgängen nicht um dieses Thema ging, sondern darum, den begleiteten Umgang nach außen auszuweiten, „sorgte für großes Unverständnis und auch Ärger“, sagte der 40-Jährige. „Ich bat höflich darum, dass eine erneute richterliche Prüfung eingeholt werden soll.“

Prozess in Aichach: Gespräch im Kreisjugendamt hat sich „hochgeschaukelt“

Aus Sicht der Mitarbeiterin des Kreisjugendamtes hörte sich das anders an. Der Angeklagte habe das „sehr laut und fordernd und ziemlich bedrohlich formuliert“. Weil sie darauf nicht eingegangen sei, habe er gesagt, dass er sich jetzt in den Dienst als Polizist versetzt habe und es für jeden begleiteten Umgang eine Strafanzeige geben werde. „Ich habe mich massiv bedroht gefühlt und konnte keine Konsequenzen abschätzen“, sagte die Sozialpädagogin aus. Zu dieser Zeit lief beim Oberlandesgericht München ein Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidung des Familiengerichts über das Umgangsrecht. Sie hätte im Rahmen einer Stellungnahme das Gericht ohnehin informiert, so die Mitarbeiterin des Jugendamtes.

Eine andere Begleiterin der Mutter sagte über das Gespräch: „Es war irgendwann von allen Seiten sehr emotional und es hat sich auch hochgeschaukelt.“ Die Mitarbeiterinnen hatten das Gespräch daraufhin abgebrochen. Er habe eine amtliche Belehrung als Polizist ausgesprochen, weil es Straftaten geben könnte, sagte der 40-Jährige in seiner ausführlichen Stellungnahme.

Für ihn hatte der Auftritt vor dem Jugendamt Konsequenzen. Seit August vergangenen Jahres ist er suspendiert. Auf eine Mail seines Vorgesetzten, der ihn über die Anzeige wegen Nötigung informierte, reagierte der 40-Jährige mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde. Er begründete das damit, dass er keine Details erfahren habe, worauf die Anzeige basiere und dass weder er noch Zeugen angehört worden seien.

Plädoyers: Staatsanwältin fordert Bewährungsstrafe, Verteidiger fordert Freispruch

Für Staatsanwältin Maryam Neumann waren das alles Schutzbehauptungen. Sie konnte den Ausführungen des Angeklagten, der alles als ein Missverständnis darstellte, nicht folgen. „Er hat sich im Rahmen des Gesprächs aufgrund seines Berufs dazu berufen gefühlt, Drohungen auszusprechen.“ Die Staatsanwältin hielt ihm zugute, dass er sich bei der Mitarbeiterin des Kreisjugendamtes entschuldigt hatte. Dass diese sich von ihm massiv bedroht gefühlt hatte, wertete sie als Minuspunkt. Ebenso, dass er als Amtsträger gehandelt hatte. Neumann plädierte für eine 16-monatige Bewährungsstrafe sowie 1000 Euro Geldauflage. Verteidiger Walter Rubach forderte Freispruch. „Er hat in der Ausübung dieser ehrenamtlichen Tätigkeit keine Straftat begangen.“ Alleine die Empfindung, bedroht zu werden, „ist noch lange nicht Straftatbestandserfüllend“.

Amtsrichter Axel Hellriegel war überzeugt, dass der Angeklagte eine Verbindung hergestellt habe zwischen „entweder ihr sorgt für unbegleiteten Umgang, sonst werde ich eine Strafanzeige machen.“ Das erfüllte für ihn den Vorwurf der Nötigung. Wobei der Richter davon ausging, dass es aus Sicht des 40-Jährigen nicht okay gewesen war, was das Jugendamt gemacht hatte. Hellriegel wies darauf hin, dass die fachliche Einschätzung des Jugendamtes unverändert gewesen war. „Dann gibt es keinen Anlass, dass sie Anträge ans Gericht stellen.“ Er hielt dem Beamten zugute, dass er an dem Fall kein Eigeninteresse hatte.

Weniger gut fand der Richter, dass der 40-Jährige seinen Beruf als Polizist ins Spiel gebracht hatte. Er verurteilte ihn wegen versuchter Nötigung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 4500 Euro (90 Tagessätze zu je 50 Euro). Im Falle der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen seinen Vorgesetzten sprach Hellriegel den Beamten frei. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.