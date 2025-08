Prozess um Kindesmisshandlung: Gericht verurteilt beide Angeklagte

Der Prozess um die Misshandlung eines heute sechsjährigen Buben im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Freitag zu Ende gegangen. Das Schöffengericht Augsburg fällte nach fünf Verhandlungstagen die Urteile gegen den Vater und die Stiefmutter.

Gegen den Vater verhängte das Gericht eine Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten – unter anderem wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen, Freiheitsberaubung, gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung. Die Stiefmutter wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Das Gericht sprach sie ebenfalls der schweren Misshandlung von Schutzbefohlenen, Freiheitsberaubung, gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung schuldig. Beide Verteidiger kündigten an, in Berufung zu gehen.

Die Angeklagten saßen wegen Verdachts auf Kindesmisshandlung seit Monaten in U-Haft

Staatsanwalt Philipp Bodenmüller hatte drei Jahre und zehn Monate Haft (ohne Bewährung) für den angeklagten Vater und drei Jahre, sechs Monate Haft (ohne Bewährung) für die angeklagte Stiefmutter gefordert. Verteidiger Andreas Thomalla hielt für seinen Mandanten zwei Jahre Haft auf Bewährung für ausreichend. Rechtsanwalt Felix Egner, der die Stiefmutter vertrat, plädierte für eine Bewährungsstrafe. Isabel Kratzer-Ceylan, die als Nebenklage-Vertreterin den sechsjährigen Buben vertritt, forderte vier Jahre Haft (ohne Bewährung) für den Vater, drei Jahre und vier Monate Haft (ohne Bewährung) für die Stiefmutter.

Mit dem Urteil bleiben die Stiefmutter und der Vater weiter in Haft. Beide saßen seit mehreren Monaten in den Justizvollzugsanstalten Aichach beziehungsweise Gablingen in Untersuchungshaft und wurden an den Prozesstagen jeweils in Fußfesseln aus der U-Haft vorgeführt.

Flucht des sechsjährigen Buben aus dem Elternhaus beendet seine Leidensgeschichte

Nach Überzeugung des Gerichts sperrten sie den Buben von Januar 2024 bis Januar 2025 mehrfach für längere Zeit im Heizungsraum, in der Abstellkammer oder im Kinderzimmer ein. Dabei fesselten sie den Buben mit Kabelbindern an Armen und Füßen, ließen ihn ohne Essen und Trinken zurück und gaben ihm eine Windel sowie einen Beißring. Aufgrund der Vernachlässigung und Misshandlung entwickelte sich das bis dahin altersgerecht entwickelte Kind massiv zurück.

Erst eine Flucht des Buben aus dem Elternhaus im Januar 2025 beendete seine Leidensgeschichte: Hungrig, durstig und für einen Wintertag viel zu dünn angezogen, wollte er zu einer vier Kilometer entfernt wohnenden Kindergartenfreundin laufen. Etwa auf halber Strecke fiel er an einer Landstraße einer zufällig vorbeikommenden Autofahrerin auf.

Zufällig vorbeikommende Autofahrerin bringt geflohenen Buben in Sicherheit

Ihr Angebot, ihn nach Hause zu bringen, lehnte er vehement ab: Ihrer Aussage vor Gericht zufolge erzählte er, er habe Angst vor seinem Papa, weil dieser so aggressiv sei. Der völlig verängstigt wirkende Bub habe ihr berichtet, er sei daheim eingesperrt gewesen und aus dem Fenster geklettert. Sie fuhr ihn daraufhin zu seiner Kindergartenfreundin. Deren Mama verständigte die Polizei und brachte so alles Weitere ins Rollen. Die beiden Angeklagten hatten sich bald nach dem Tod der leiblichen Mutter des Buben kennengelernt und ein Jahr später geheiratet.