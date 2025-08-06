Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Anklage wegen Kindesmisshandlung: So geht es dem Sechsjährigen

Aichach-Friedberg/Augsburg

Prozess um Misshandlung durch Vater und Stiefmutter: So geht es dem Sechsjährigen heute

„Der Papa bringt mich um“: Ein Ehepaar aus Aichach-Friedberg soll einen Buben eingesperrt haben. Der zweite Prozesstag bringt erschütternde Details ans Licht.
Von Nicole Simüller
    • |
    • |
    • |
    Bei der Angeklagten, hier mit ihrem Verteidiger Felix Egner, flossen sowohl am Dienstag als auch am Donnerstag immer wieder Tränen. Sie und ihr Ehemann müssen sich unter anderem wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen vor dem Schöffengericht Augsburg verantworten.
    Bei der Angeklagten, hier mit ihrem Verteidiger Felix Egner, flossen sowohl am Dienstag als auch am Donnerstag immer wieder Tränen. Sie und ihr Ehemann müssen sich unter anderem wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen vor dem Schöffengericht Augsburg verantworten. Foto: Peter Fastl

    Sie sollen einen heute Sechsjährigen geschlagen, gefesselt und wiederholt eingesperrt haben. Deswegen stehen sein Vater und die Stiefmutter vor dem Schöffengericht Augsburg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schwere Misshandlung Schutzbefohlener, Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vor. Am Donnerstag ging der Prozess weiter: Zeugenaussagen ließen erkennen, wie es dem Buben heute geht, und brachten weitere erschütternde Details zutage.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden