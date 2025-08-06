Aichach-Friedberg/Augsburg Prozess um Misshandlung durch Vater und Stiefmutter: So geht es dem Sechsjährigen heute

„Der Papa bringt mich um“: Ein Ehepaar aus Aichach-Friedberg soll einen Buben eingesperrt haben. Der zweite Prozesstag bringt erschütternde Details ans Licht.