Prozess um Misshandlung durch Vater und Stiefmutter: So geht es dem Sechsjährigen heute

Sie sollen einen heute Sechsjährigen geschlagen, gefesselt und wiederholt eingesperrt haben. Deswegen stehen sein Vater und die Stiefmutter vor dem Schöffengericht Augsburg. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schwere Misshandlung Schutzbefohlener, Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vor. Am Donnerstag ging der Prozess weiter: Zeugenaussagen ließen erkennen, wie es dem Buben heute geht, und brachten weitere erschütternde Details zutage.
Aichach-Friedberg/Augsburg
