Prozess: Hat ein 32-Jähriger ein anderes Auto bis zum Stillstand ausgebremst?

Eine Geschichte voller Widersprüche bekam jetzt Amtsrichter Axel Hellriegel zu hören. Wegen Nötigung stand ein 32-Jähriger aus dem Raum Aichach vor dem Aichacher Amtsgericht, weil er vor rund einem Jahr eine Autofahrerin auf einer Ortsverbindungsstraße ausgebremst haben soll. Er hatte gegen einen Strafbefehl über 2000 Euro (40 Tagessätze zu je 50 Euro) und zwei Monate Fahrverbot Einspruch eingelegt. Sowohl der 32-Jährige als auch die 55-jährige Autofahrerin und ihr Lebensgefährte erzählten jeweils verschiedene Varianten des Vorfalls.

