Prozess wegen Nötigung in Aichach: 32-Jähriger soll Autofahrerin ausgebremst haben

Aichach

Prozess: Hat ein 32-Jähriger ein anderes Auto bis zum Stillstand ausgebremst?

Der Angeklagte und die Zeugen erzählen verschiedene Varianten des Vorfalls, der sich auf einer Ortsverbindungsstraße ereignet hat. Sie ergeben für das Gericht keinen Sinn.
Von Gerlinde Drexler
    Ein 32-jähriger Autofahrer musste sich jetzt vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten, weil er einer 55-Jährigen zunächst zu dicht aufgefahren sein und diese dann ausgebremst haben soll.
    Ein 32-jähriger Autofahrer musste sich jetzt vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten, weil er einer 55-Jährigen zunächst zu dicht aufgefahren sein und diese dann ausgebremst haben soll. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Eine Geschichte voller Widersprüche bekam jetzt Amtsrichter Axel Hellriegel zu hören. Wegen Nötigung stand ein 32-Jähriger aus dem Raum Aichach vor dem Aichacher Amtsgericht, weil er vor rund einem Jahr eine Autofahrerin auf einer Ortsverbindungsstraße ausgebremst haben soll. Er hatte gegen einen Strafbefehl über 2000 Euro (40 Tagessätze zu je 50 Euro) und zwei Monate Fahrverbot Einspruch eingelegt. Sowohl der 32-Jährige als auch die 55-jährige Autofahrerin und ihr Lebensgefährte erzählten jeweils verschiedene Varianten des Vorfalls.

