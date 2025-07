Trotz Denkmalschutz: In Blumenthal gibt's eine PV-Anlage auf dem Dach

Der Denkmalschutz war kein Hindernis mehr: In Blumenthal (Aichach) konnte jetzt eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach in Betrieb genommen werden. Sie fällt keineswegs stark auf. Denn sie ist ganz in Rot gehalten. Es handelt sich laut Mitteilung um Bayerns größte Photovoltaikanlage mit ziegelroten PV-Modulen.

In der Vergangenheit war es nicht möglich, eine PV-Anlage auf dem denkmalgeschützten Dach des ehemaligen Fuggerschlosses zu installieren. Die Änderung des bayerischen Denkmalschutzgesetzes und die farblich angepassten Module ließen das nun zu.

Die neue Anlage des italienischen Modulherstellers Futura Sun hat eine Leistung von 120 kWp und vereint der Mitteilung zufolge „Denkmalschutz und erneuerbare Energie in einzigartiger Weise“. Die 324 Module montierte die Elektro Schnepf GbR, beliefert von Fega & Schmitt, auf 640 Quadratmetern Dachfläche. Rund 60 Prozent des erzeugten Sonnenstroms werden vor Ort verbraucht, vor allem in Hotel, Restaurant und Käserei.

„Mit der roten PV-Anlage senken wir nicht nur unsere Stromkosten, sondern beweisen, dass Denkmalpflege und Klimaschutz Hand in Hand gehen können“, freut sich Vorstand Joachim Back von der Schlossgemeinschaft. (AZ)

Bayerns größte rote Fotovoltaikanlage ist in Blumenthal zu finden. Sie ist auf 640 Quadratmetern Dachfläche installiert. Foto: Joachim Back