Lastwagen reißt Bahnschranke ab und fährt einfach weiter

Eine Unfallflucht hat am Montagmorgen ein aufmerksamer Zeuge am Baggersee in Radersdorf (Markt Kühbach) beobachtet: Ein Lastwagenfahrer riss mit seinem Gespann am Bahnübergang die Bahnschranke ab - und fuhr weiter. Das berichtet die Polizei.

Gegen 8.15 Uhr fuhr der bislang unbekannte Fahrer mit seinem Lastwagen mit Sattelauflieger auf der Inchenhofener Straße von Kühbach kommend in Richtung Radersdorf. Kurz vor dem Bahnübergang am Radersdorfer Badesee sprang die Signalanlage an dem Bahnübergang auf Rot. Aus bislang unbekannten Gründen ignorierte der Fahrer des Lastwagen-Gespanns das rote Lichtzeichen und fuhr über den Bahnübergang. Noch während das Gespann die Gleise querte, schloss sich die Bahnschranke. Hierbei wurde die Bahnschranke komplett abgerissen.

Die Polizei ermittelt nach Unfallfallflucht bei Radersdorf

Der bislang unbekannte Fahrer des Gespannes entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-11 zu melden.