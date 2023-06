Radersdorf/Walchshofen

vor 3 Min.

So ist das Loch in der Kreisstraße bei Walchshofen entstanden

Ein großes Loch tat sich am Samstag in der Kreisstraße zwischen Walchshofen (Stadt Aichach) und Großhausen (Gemeinde Kühbach) auf.

Plus In der Kreisstraße AIC5 zwischen Radersdorf und Walchshofen klafft ein großes Loch auf. Bei einem Ortstermin soll geklärt werden, wie die Straße repariert werden kann.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Das große Loch, das sich am Samstag in der Kreisstraße AIC5 zwischen dem Kühbacher Ortsteil Radersdorf und Walchshofen (Stadt Aichach) aufgetan hat, wird wohl noch eine Weile bleiben. Am Montag wurde an der Gefahrenstelle ein Ortstermin anberaumt. Wie Andreas Bezler, Leiter des Sachgebiets Tiefbau und Bauhof am Landratsamt, mitteilte, nahmen daran neben Vertretern des Landkreises auch der Betreiber der Wasserleitung teil. Dabei wollte man sich laut Bezler ein genaues Bild vom Umfang des Schadens machen und festlegen, wie die Kreisstraße möglichst schnell wiederhergestellt werden kann.

Der Schaden war am Samstagmittag bemerkt worden. Das Loch ist etwa zwei auf 1,5 Meter groß und liegt in Fahrtrichtung Walchshofen in einer Einmündung etwa auf halber Strecke zwischen Großhausen und Walchshofen, etwa auf Höhe von Sedlhof und Oedmühle nahe einem Solarpark. Wie die Polizei mitgeteilt hatte, war der Fahrbahnbelag aufgrund einer Unterspülung etwa einen Meter tief eingebrochen. Wie ist es zu dieser Unterspülung gekommen? Diese hat nach Angaben des Leitungsbetreibers eine undichte Stelle an der Wasserleitung verursacht. Das berichtete Bezler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen