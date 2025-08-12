Icon Menü
Radfahrer-Unfall zwischen Petersdorf und Schönleiten: Zwei Männer verletzt

Petersdorf

Radfahrer stoßen auf Radweg zusammen: Zwei Verletzte

Ein E-Bike-Fahrer und ein Radfahrer kommen sich auf dem Radweg zwischen Petersdorf und Schönleiten entgegen und berühren sich. Beim Sturz werden beide verletzt.
Von Redaktion
    •
    •
    •
    Zwei Radfahrer sind zwischen Petersdorf und Schönleiten gestürzt.
    Zwei Radfahrer sind zwischen Petersdorf und Schönleiten gestürzt. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein Unfall mit zwei Radfahrern hat sich am Montag gegen 20.45 bei Petersdorf ereignet, berichtet die Polizei. Zwei Personen wurden verletzt.

    Wie die Polizei berichtet, war ein 33-jähriger E-Bike-Fahrer auf dem Radweg zwischen Petersdorf und Schönleiten unterwegs. Kurz vor einer Unterführung kam ihm ein 27-jähriger Fahrradfahrer entgegen. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Zweiräder. In der Folge stürzten der 33-Jährige und der 27-Jährige zu Boden.

    Der 27-Jährige muss nach dem Unfall bei Petersdorf ins Krankenhaus

    Der 27-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Der 33-Jährige verletzte sich lediglich leicht. (bac)

