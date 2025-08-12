Radfahrer stoßen auf Radweg zusammen: Zwei Verletzte

Ein Unfall mit zwei Radfahrern hat sich am Montag gegen 20.45 bei Petersdorf ereignet, berichtet die Polizei. Zwei Personen wurden verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war ein 33-jähriger E-Bike-Fahrer auf dem Radweg zwischen Petersdorf und Schönleiten unterwegs. Kurz vor einer Unterführung kam ihm ein 27-jähriger Fahrradfahrer entgegen. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Zweiräder. In der Folge stürzten der 33-Jährige und der 27-Jährige zu Boden.

Der 27-Jährige muss nach dem Unfall bei Petersdorf ins Krankenhaus

Der 27-Jährige wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Der 33-Jährige verletzte sich lediglich leicht. (bac)