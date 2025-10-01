Lokale Radtalente glänzen in der Bayernliga: Leopold Regauer fährt auf das Podest

Die U15-Fahrer des RSC Aichach blicken auf eine erfolgreiche Saison in der Bayernliga zurück. Die Bayernliga erstreckte sich über neun Rennen, bei denen die 20 besten bayerischen Nachwuchsfahrer der Schülerklasse U15 an den Start gingen. Die beiden Lokalmatadoren Leopold Regauer und Maximilian Fiebig überzeugten mit starken Leistungen. Am Ende stand ein herausragender dritter Platz in der Gesamtwertung für Leopold Regauer zu Buche.

Leopold Regauer, der das ganze Jahr konstant Spitzenleistungen ablieferte, startete die Saison bereits vielversprechend. Mit einem fünften Platz beim Südvergleich-Bahnrennen in Augsburg und einem weiteren fünften Platz beim Rundstreckenrennen in Passau legte er den Grundstein für seine spätere Top-Platzierung. Seinen wohl größten Erfolg feierte der junge Kühbacher bei der Bayerischen Meisterschaft im Straßenrennen in Berghülen, wo er sich am 4. Mai den dritten Platz sichern konnte.

Nur wenige Wochen später, am 29. Mai, legte er nach und holte sich bei der Bayerischen Meisterschaft im Mehrkampf auf der Bahn (Omnium) in Augsburg einen hervorragenden zweiten Platz, was seine Vielseitigkeit unter Beweis stellte. Auch bei den restlichen Rennen zeigte Regauer seine Stärke, so zum Beispiel mit einem fünften Platz bei der Bayerischen Einzelzeitfahrmeisterschaft in Leerstetten und einem neunten Platz beim Kriterium in Dachau.

RSC Aichach: Fokus der Talente liegt nun auf der Wintersaison auf der Bahn

Auch sein Teamkollege Maximilian Fiebig trug maßgeblich zum Erfolg bei und zeigte sein Talent mit starken Top-10-Platzierungen in den ersten beiden Saisonrennen (neunter Platz in Augsburg und achter Platz in Passau). In der Gesamtwertung der Bayernliga 2025 sicherte er sich am Ende einen respektablen 13. Platz.

Die intensive Rennserie, die von der Allgäu Tour über Bahnwettkämpfe bis hin zu Straßenrennen reichte, forderte den Sportlern alles ab. Mit dem dritten Platz in der Gesamtwertung krönte Leopold Regauer eine Saison voller harter Arbeit und bewies, dass der RSC Aichach über vielversprechende Nachwuchstalente verfügt.

Aktuell konzentrieren sich die beiden Fahrer auf das Finale der Rennserie auf der Augsburger Radbahn. Leopold Regauer liegt nach sieben von acht Rennen auf einem vielversprechenden zweiten Platz und hat nur wenige Punkte Rückstand auf seinen stärksten Konkurrenten. Maximilian Fiebig hat sich den fünften Platz bereits gesichert und kann mit einem guten Ergebnis im Finale sogar noch auf den vierten Rang vorrücken. Der Saisonabschluss verspricht also noch einmal ein spannendes Finale zu werden, bei dem die Nachwuchsfahrer des RSC Aichach erneut um die vorderen Plätze kämpfen. (AZ)