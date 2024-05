Entlaufene Kuh hinterlässt Spur der Verwüstung

Einem Landwirt aus Ramelsbach bei Vierkirchen büxt seine Kuh aus. Das Tier verursacht auf seiner Flucht mehrere tausend Euro Schaden, ehe es wieder eingefangen wird.

Eine entlaufene Kuh hinterlässt eine Spur der Verwüstung in der Nachbarschaft. Laut Dachauer Polizei meldete ein Landwirt aus dem kleinen Vierkirchener Ortsteil Ramelsbach am Sonntagmittag eine entlaufene Kuh. Die Versuche das Tier einzufangen blieben zunächst erfolglos. Auf ihrer Flucht durch mehrere Gärten beschädigte das panische Tier einen Zaun, ein Gartentor und ein in einer Garage geparktes Auto. In diese hatte sich das Tier verirrt. Nachdem der Kuh ein Beruhigungsmittel verabreicht wurde, konnte sie etwa eineinhalb Stunden nach der Flucht zurück in den Stall gebracht werden. Weder Menschen noch das Tier selbst kamen dabei zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.