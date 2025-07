Randalierer wirft Bierflasche: Gast einer Eisdiele wird verletzt

Ein Randalierer hat mehrere Gäste in einer Aichacher Eisdiele beleidigt und einen davon mit einer Bierflasche verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montag gegen 12 Uhr an einer Eisdiele am Stadtplatz. Der 37-Jährige ging ohne ersichtlichen Grund mehrere Gäste an und beleidigte einen davon.

Anschließend warf der Mann eine Bierflasche unmittelbar neben einem besetzten Tisch auf den Boden. Laut Polizeibericht wurde eine 69-jährige Frau durch die Glassplitter leicht am Bein verletzt.

Polizeibeamte trafen den Mann kurz danach in der Nähe der Eisdiele an. Da sich dieser nach Angaben der Polizei erkennbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste er in eine psychiatrische Fachklinik gebracht werden. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (hop)