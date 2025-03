Rasenroboter für den TSV Inchenhofen entzweit Inchenhofener Gemeinderat

Genau das hatte Inchenhofens Bürgermeister Toni Schoder vermeiden wollen: Doch der Antrag des TSV Inchenhofen auf einen Zuschuss für einen Rasenroboter löste in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag prompt eine Grundsatzdiskussion aus. Weil er nach seiner Ansicht mit der Anschaffung den Bauhof entlasten würde, hatte der Verein einen Zuschuss in voller Höhe beantragt. Der Bürgermeister konnte sich 50 Prozent vorstellen. Die Gemeinderäte aber waren geteilter Meinung.

