Gegen die Einsamkeit: Beim Ratschbankerl in Aichach ist jeder willkommen

Seit rund einem Jahr gibt es in Aichach ein Ratschbankerl. Es steht am Rathaus unweit des Maibaums. Seit Juli läuft dort eine besondere Gesprächsreihe. Interessierte konnten sich unter dem Motto „Auf ein Gespräch mit ...“ bei mehreren Terminen mit unterschiedlichen Gesprächspartnern aus Aichach austauschen. Beim jüngsten, vorerst letzten Angebot war Christina Hüßner von der Gesundheitsregion Plus Landkreis Aichach-Friedberg gemeinsam mit einer Praktikantin vor Ort.

Laut Mitteilung wurde das Ratschbankerl dabei erneut zum Ort lebendiger Begegnungen und inspirierender Gespräche. Ganz im Sinne der Initiatoren von der Gesundheitsregion Plus, der Arbeiterwohlfahrt, der Krankenkasse AOK und des Roten Kreuzes. Nach ihren Vorstellungen sollen am Ratschbankerl in gemütlicher Runde Menschen zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. Die Initiative soll dem Phänomen Einsamkeit vorbeugen.

„Lachen ist wie eine kleine Pause für die Seele“

Der Mitteilung zufolge war besonders erfreulich, dass sich auch dieses Mal wieder ganz unterschiedliche Gäste einfanden, darunter Lachyoga-Trainerin Gaby Piepenstock aus Pöttmes, die spontan vorbeigekommen war und mit ihrer positiven Energie für viele fröhliche Momente sorgte. Im Mittelpunkt des Austausches standen das Thema Humor und Lachen im Alltag. Gemeinsam sprachen die Teilnehmenden darüber, wie gemeinsames Lachen, Humor und Bewegung, etwa im Tanz, zur seelischen Gesundheit beitragen können.

Piepenstock erzählte bei ihrem spontanen Besuch von ihrer Arbeit und berichtete, dass gerade in Pflegeeinrichtungen, wo Einsamkeit und soziale Isolation häufig eine Herausforderung darstellen, Humor Brücken bauen und Nähe schaffen könne. „Lachen ist wie eine kleine Pause für die Seele, es verbindet, baut Stress ab und stärkt das Miteinander“, erklärte Piepenstock. Auch Christina Hüßner betonte die Bedeutung solcher Begegnungen im öffentlichen Raum: „Das Ratschbankerl bietet einen offenen Ort für Gespräche und Begegnung.“ Themen wie seelische Gesundheit, Humor und soziale Teilhabe gehören in die Mitte der Gesellschaft, genau hierher.“

Die Initiatoren betonen, dass das Aichacher Ratschbankerl ein offener Treffpunkt ist, an dem Menschen zusammenkommen können, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Alle Interessierten seien dort willkommen.

Kontakt: Wer sich ehrenamtlich in diesem Projekt engagieren möchte, kann unter gesundheitsregionplus@lra-aic-fdb.de oder 08251/92492 Kontakt zur Projektgruppe aufnehmen.