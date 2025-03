Raub am Dachauer Bahnhof: Täter schlägt Ladenbesitzer und klaut seinen Mantel

Die Polizei sucht nach einem Raub am Dachauer Bahnhof nach dem bislang unbekannten Täter. Dieser versuchte gegen 23.25 Uhr zunächst, die Tür zu einem Imbiss am Bahnhofplatz gewaltsam zu öffnen und in den Verkaufsraum zu gelangen. Als der Betreiber des Ladens ihn auf sein Verhalten ansprach, schlug der Räuber ihm nach Polizeiangaben unvermittelt ins Gesicht und entriss ihm seinen Mantel. In diesem befand sich auch das Handy des Imbissbetreibers.

Raub am Dachauer Bahnhof: Hilfsbereiter Passant kassiert Schläge

Ein zu Hilfe eilender Passant wurde der Polizei zufolge ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden geschubst. Der Täter flüchtete mit seiner Beute. Eine sofortige Fahndung nach dem etwa 190 Zentimeter großen, glatzköpfigen Mann verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, auffällige Beobachtungen unter Telefon 08141/6120 zu melden. (nsi)